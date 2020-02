Dodik: Komšić bi da u BiH ostavi problem migrantske krize

Blic pre 57 minuta | V. Đ.

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je, povodom veta koji je uložio oko angažovanje Fronteksa na granicama BiH, da je cilj da se problem migrantske krize reši, a ne produbi. – Druga tačka dnevnog reda poslednje sednice Predsedništva BiH bila je angažovanje Fronteksa na granicama BiH. To se dešavalo ubrzano, nije bilo dovedeno do kraja. Komšić je to, iz njegovih razloga stavio ubrazno na dnevni red. Ja sam rekao da treba Fronteksu ponuditi da se