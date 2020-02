Kecmanović okrenuo 25. igrača sveta, na redu je Nadal

Mozzart sport pre 2 sata

Mladi srpski teniser dobro startovao u Akapulku...

Mladi srpski teniser Miomir Kecmanović (20) presočio je prvu prepreku na turniru u Akapulku. Savladao je 25. igrača sveta Aleksa de Minora posle preokreta rezultatom 2:1, po setovima 3:6, 6:4, 6:3. Kecmanović je u prvom setu gubio servis za 1:3 i 3:5. Taj drugi brejk Australijanca bio je ključan. Posle je rutinski na sopstveni servis došao do vođstva od 1:0. U drugom setu igralo se gem za gem sve do samog kraja. Srpski as zadržao je prisebnost u odsudnim trenucima