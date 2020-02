Zima se ne da: Danas 20 stepeni, a onda sledi nagli obrt: Do kralja nedelje sunce, kiša, ali i sneg

Blic pre 8 minuta | Ivana Radojčić

Mislili smo da je zima završena jer su nam stigle prolećne temperature.

Ipak, vreme će uspeti još jednom da nas iznenadi, jer se i narednih dana očekuju veće temperaturne promene u Srbiji. Do kraja nedelje na teritoriji naše zemlje biće i sunca i kiše, ali i snega. Temperature će se menjati iz dana u dan, od 20 stepeni u Nišu, do maksimalne dnevne temperature od svega osam stepeni, koliko će biti u četvrtak u većini delova naše zemlje. - U Srbiji će sutra biti oblačno vreme sa pljuskovima, pre podne na severu, a do kraja dana i u