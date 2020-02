Nove procedure na granicama zbog korona virusa

RTV pre 1 sat | RTS

HORGOŠ - Granična policija na Horgošu do sada je prijavljivala potencijane slučajeve iz Kine. Valentina Kalajdžić, šef Odseka granične sanitarne inspekcije za područje Subotice kaže za RTS da se svim putnicima koji su prethodnih 14 dana boravili na području intenzivne transmisije koronavirusom uručuje zdravstveno upozorenje i radi se zdravstveni nadzor.

Pojačana kontrola putnika na graničnim prelazima zbog virusa korona do sada se odnosila pre svega na aerodrome. Međutim, zbog širenja virusa u okruženju kontrola se proširuje i na drumske granične prelaze. Granična policija na Horgošu do sada je prijavljivala potencijane slučajeve iz Kine. Međutim, to se menja. Valentina Kalajdžić, šef Odseka granične sanitarne inspekcije za područje Subotice kaže da se svim putnicima koji su prethodnih 14 dana boravili na području