Luđe ne može: Tigres prošao u četvrtfinale Lige šampiona – golom golmana! (video)

Hot sport pre 2 sata | Stefan Smuđa

Neverovatna završnica u meču Lige šampiona Severne i Centralne Amerike između Tigresa i Alijance.

U prvom meču u El Salvadoru, Alijansa je pobedila sa 2:1, a revanš u Meksiku počeo je odlično po Tigres jer je poveo preko Enera Valensije i Pjer-Andrea Žinjaka sa 3:0 već do 23. minuta. Međutim, sa dva gola Portilja do kraja poluvremena rezultat je bio 3:2 i on je odgovarao Alijansi. Usledili su napadi domaćeg tima u drugom delu. Međutim, do gola je stigao tek u četvrtom minutu nadoknade, i to preko golmana Nahela Guzmana. Iskusni 34-godišnji Argentinac je bio