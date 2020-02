SZO: Epidemija koronavirusa dobija šire razmere

Politika pre 34 minuta

ŽENEVA - Epidemija koronavirusa dobija šire razmere, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija nakon što je Nigerija potvrdila prvi slučaj virusa u podsaharskoj Africi.

Ponovljeno je i upozorenje da bi virus mogao da stigne u većinu „ako ne u sve zemlje”. Prvi slučajevi virusa Kovid-19 prijavljeni su u još pet zemalja a svi zaraženi su imali veze sa Italijom, Nigerijom, Estonijom, Danskom, Holandijom i Litvanijom, rekao je portparol SZO Kristijan Lindmajer. „Epidemija se širi”, rekao je na konferenciji za novinare u Ženevi i dodao da SZO već upozorava na to da bi koronavirus mogao da stigne do više zemalja, ako ne i do svih. Kako