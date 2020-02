"Slavićemo uz picu pljeskavice i pomfrit": Hurricane se pojavile golih stomaka i u pripijenim kostimima, vilice će vam pasti (video)

Blic pre 3 sata | F.J.

Predstavnice grupe "Hurricane" večeras će se predstaviti na polufinalnoj večeri Beovizije, a čim su stigle u izazovnim kostimima su privukle brojne poglede.

Pred sam nastup poručile su da će večerašnji uspeh slaviti uz hranu. - Slavićemo to uz picu, pljeskavice i pomfrit. Sve što do sada nismo mogle da jedemo biće na našem meniju - kroz osmeh su poručile Ksenija, Ivana i Sanja. Članice grupe “ Hurricane” Snaja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić tokom priprema su istakle da su veoma uzbuđene i da su im svi kandidati zdrava konkurencija. One su juče promovisale pesmu “Hasta la vista” koju će izvesti druge