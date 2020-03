"A sad, svi kod mame": Jelena emotivnom porukom i dirljivom fotografijom proslavila Novakov trijumf u Dubaiju

Večernje novosti pre 7 sati | Novosti online

Bravooo ljubavi najveće! Kakvi ste šampioni! Jeeeeeee ponosnaaaaa. A sad pravo u moj zagrljaj – napisala je, između ostalog, Novakova supruga

Najbolji teniser sveta Novak Đoković u subotu je osvojio peti trofej na mastersu u Dubaiju. Srpski as je u finalu turnira savladao Grka Stefanosa Cicipasa (2:0), a posle duela Novakova supruga Jelena je na društvenim mrežama proslavila novi trofej. - Bravooo ljubavi najveće!!! Kakvi ste šampioni!!! Jeeeeeee ponosnaaaaa. A sad pravo u moj zagrljaj!!! Jedno po jedno... svi kod mame!!! - napisala je supruga prvog tenisera sveta. View this post on Instagram Bravooo