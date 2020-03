Spektakl u Morači: Mornar se vratio iz mrtvih, pa izgubio od Budućnosti, situacija Zvezde i Partizana pred plej-of sve jasnija

Blic sport pre 5 sati | Aleksandar Knežević

Kockala se Budućnost u derbiju 20. kola ABA lige, ali je ipak uspela da zadrži prednost iz prvog poluvremena utakmice protiv Mornara i da na kraju trijumfuje sa 93:88 (27:18, 22:12, 21:33, 23:25).

U prvom poluvremenu meča koji je mogao da ugasi šanse Podgoričana za osvajanje prvog mesta, nije bilo nikakve neizvesnosti jer je sa lakoćom stigla do ubedljive prednosti. Već na kraju prve četvrtine bilo je 27:18, a do isteka prvih dvadeset minuta, prednost je samo rasla, pa je pauza u „Morači” dočekana sa 49:30. Malo ko bi pomislio da će drugo poluvreme doneti rezultatsku neizvesnost, ali to se desilo. koji je bio oslabljen neigranjem zbog problema sa povredom,