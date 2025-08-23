Monika Seleš novi trener Novaka Đokovića?

Vesti online pre 3 sata  |  Sport klub (P. V.)
Monika Seleš novi trener Novaka Đokovića?

Monika Seleš postaje uskoro trener Novaka Đokovića. Tako glase najnovije vesti iz Njujorka i nema sumnje da će one izazvati lavinu reakcija. O čemu i o kome se radi? Ko je Monika Seleš? Promena državljanstva

Srpski as je upitan pred početak US opena o mogućnosti da neka bivša teniserka zauzme mesto trenera u njegovom boksu. – Ne smem ništa da kažem. Nešto sam mućkao, pričao… Bićete obavešteni – kratko je, uz osmeh, rekao Novak. Usledilo je i pojašnjenje: – Obavili smo inicijalne razgovore… To je više na emotivnoj strani, nego što ja želim nešto toliko dugoročno. Više je to nešto što bi meni mnogo značilo. Mislim da je jasno o kome je reč, ali hajde, neću da izgovaram
