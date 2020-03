Ministarstvo: U Srbiji i dalje nema registrovanih slučajeva koronavirusa

N1 Info pre 4 sata | FoNet

U Srbiji nisu registrovani slučajevi koronavirusa (COVID-19), a do utorka u osam časova u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 45 osoba koje su boravile na području prenosa virusa ili su imale simptoma infekcije disajnih puteva, objavilo je Ministarstvo zdravlja na stranici covid19.rs.

Uzorci svih testiranih osoba bili su negativni na novi koronavirus. Od poslednjeg izveštaja objavljenog juče u 18 časova do jutros u osam časova nije bilo uzoraka testiranih na Covid-19, navedeno je u saopštenju. U svetu je do 2. marta prijavljeno ukupno 89.068 obolelih od infekcije koronavirusom (COVID-19), uključujući 3046 smrtnih ishoda. U Evropi je registrovano 2210 potvrđenih slučajeva infekcije novim koronavirusom i to u: Italiji (1689), Francuskoj (130),