NSC: Odnosi Kosova i Srbije važni za Trampovu administraciju

N1 Info pre 1 sat | FoNet

Odnosi Kosova i Srbije su od izuzetne važnosti za administraciju Donalda Trmapa, objavio je na Tviteru američki Savet za nacionalnu bezbednost (NSC).

Yesterday, NSA O’Brien and @RichardGrenellmet with @predsednikrsand @HashimThaciRKS. The Serbia-Kosovo relationship is of great importance to the Trump Administration. pic.twitter.com/BLhl9DKUkD NSC, telo koje američkog predsednika savetuje po pitanjima nacionalne bezbednosti i spoljne politike, u objavi na Tviteru podseća na sastanak savetnika za nacionalnu bezbednost Roberta O'Brajena i specijalnog izaslanika američkog predsednika za dijalog Kosova i Srbije