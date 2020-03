Narednih mesec dana sve sportske manifestacije u Italiji bez publike

Danas pre 4 sata | Piše: Beta-AP

Italijanska vlada saopštila je večeras da će sve sportske manifestacije u toj zemlji u narednih mesec dana biti održane bez publike, u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

To znači da će se igrati Serija A, nakon što su u prethodne dve nedelje odložene brojne utakmice zbog epidemije. Čelnici lige moraju da pronadju nove termine za odigravanje tih mečeva, u već gustom kalendaru. Italija je epicentar epidemije korona virusa u Evropi. Više od 100 ljudi je umrlo, a zaraženo je više od 3.000. Svi sportski dogadjaji održavaće se bez publike širom Italije do 3. aprila. Škole i univerziteti biće zatvoreni do 15. marta.