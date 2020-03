‘Možda je do dresova’: Zvezdaši oduševljeni, Beronovo poluvreme karijere! Ipak, dvojica na udaru (tvitovi)

Hot sport pre 46 minuta | Aleksandar Ilić

Košarkaši Crvene zvezde igraju utakmicu 28. kola Evrolige i u svim aspektima dominiraju u prvom poluvremenu.

Kao retko kada do sada Crvena zvezda je odlično otvorila prvu četvrtinu, a ponajviše zahvaljujući odličnoj igri Bilija Berona uhvatili su momentum koji do poluvremena nisu ispuštali. Amerikanac je za nešto više od 13 minuta u igri ubacio 19 poena. Beron 5/5 za 3, sad izasao nadam se da ga Sakota nece drzati van igre do drugog poluvremena, kao sto mu je obicaj.. #kkcz — 404 Not Found (@hobotnica10) March 6, 2020 19 poena Berona.