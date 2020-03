Uhapšen zbog nedozvoljenih polnih radnji

Politika pre 4 sata | P.O.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su Z.

C. (1963) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Sumnja se da je on u jednom autobusu koji je saobraćao na liniji Beograd – Mladenovac dodirivao pedesetsedmogodišnju ženu preko garderobe po intimnim delovima tela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu.