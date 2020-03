Nova stranka izlazi na predstojeće izbore (VIDEO)

Beta pre 2 sata

Nova stranka izlazi na predstojeće izbore, jer želi da se bori i spase Srbiju od "ove kriminalne i korumpirane vlasti", saopštio je danas predsednik te stranke Zoran Živković, nakon održane stranačke konferencije.

On je rekao da je od prisutnih 163 članova, svega četvoro bilo protiv, dok je četvoro bilo uzdržano.

Na pitanje da li izlaze samostalno ili u koaliciji, Živković je rekao da prema onome što su do sad imali nisu prepoznali još uvek nikoga ko bi mogao da se, pored njih, predstavi kao prava opozicija režimu, i to "nesumnjiva opozicija koja je to pokazivala i do sada i koja će to pokazivati i u kampanji i nakon ovih izbora".

On je rekao da je slogan stranke u kampanji "Borba za Srbiju", ispisan na oba pisma, ćirilici i latinici, kao i da je njen fokus usmeren na rešenja za sadašnju tešku situaciju.

"Recimao korupcija, vrh korupcije ove države je Vučić i ovi oko njega. Šta sa njim treba uraditi. U zatvor, Sablja 2", rekao je Živković.

Prema njegovim rečima, kako bi se sprečila korupcija, potrebno je u skupštinama opština, pa do centralnog nivoa, formirati odbore da prate trošenje budžeta i to tako da u njima opozicija ima većinu, "pa će moći da kontroliše svaki dinar".

"Mediji će biti apsolutno slobodni. Moći će da napišu šta god žele ali ako slažu biće tako kažnjeni novčano da neće moći da slažu više od dva puta. Mislim da je to fer, nećemo da cenzurišemo, ali kad neko kaže nešto teško uvredljivo, loše onda treba i da dokaže da je to tačno ili da ne postoji", rekao je Živković.

(Beta, 03.07.2020)