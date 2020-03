Vulin: Ukoliko Vučić naredi Vojska Srbije će zatvoriti državnu granicu

Danas pre 5 sati | Piše: Danas Online

„Vojska Srbije spremna je da izvrši svako naređenje svog vrhovnog komandanta, naravno da je spremna i u potpunosti osposobljena da hermetički zatvori naše granice ukoliko se za to ukaže potreba“, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.

On gostujući na Televiziji Prva, rekao da su saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova i ostalim bezbednosnim strukturama apsolutno spremni na to. „Pre izbijanja ove migrantske krize mi smo bili obaveštajno prisutni. Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić bio je vrlo informisan o svemu što se dešava i veoma je vodio računa i pazio kako to može da se odrazi na našu zemlju i na naš svakodnevni život. U ovom trenutku, još uvek ima