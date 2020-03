Danas pre 8 sati | Piše: Beta

Severna Makedonija neće dozvoliti ulazak migranata na svoju teritoriju, izjavio je danas premijer te zemlje Oliver Spasovski.

On je, kako je preneo Makfaks, rekao da je to politika svih zemalja regiona i dodao da tranzit migranata više nije opcija. „Situacija je za sada stabilna i nema nikakvog povećavanja migranata koji bi mogli da pokušaju da udju na teritoriju Severne Makedonije. Stav je, međutim, da za to imamo nultu toleranciju“, rekao je Spasovski. Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Naće Čulev najavio potpuno zatvaranje južne granice sa Grčkom, da bi se