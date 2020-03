Jokić loše počeo, pa bravurama srušio lidera NBA za 3 minuta! (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat

Košarkaši Denvera pobedili su na svom parektu Milvoki 109:95, a srpski centar Nikola Jokić, iako nije bio šuterski raspoložen, upisao je 10 poena, 9 skokova i 7 asistencija.

Bio je ovo 43. trijumf tima iz Kolorada od početka sezone, a neizvestan meč rešen je tek na kraju. Mladi Somborac je pogađao kada je bilo najpotrebnije, a šest od svojih 10 poena postigao u poslednja tri minuta igre. Posebnu pažnju izazvao je njegov potez, kada je, još jednom, preko celog terena asistirao za poene svog tima. JOKER DID IT AGAIN! The best passing big man ever, no doubt! pic.twitter.com/tfP4k6osHX — Denver Nuggets (@nuggets) March 10, 2020 Pored