Obradović: Odložiti izborni proces

Danas pre 1 sat | Piše: FoNet

Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović ocenio je danas da tekući izborni proces treba odložiti, ne samo iz razloga javnog zdravlja zbog opasnosti širenja korona virusa, već pre svega zbog neregularnosti koje su uočene i pre samog dana raspisivanja izbora.

Dovoljno je pročitati prvi izveštaj posmatračke misije CRTA koji se odnosi na period do raspisivanja izbora i zaključiti da su sva obećanja vlasti da će doći do poboljšanja izbornih uslova bila najobičnija laž, navodi se u pisanoj izjavi Obradovića. Predsedništvo Srpskog pokreta Dveri naložilo je svim našim članovima izbornih komisija od republičkog do lokalnog nivoa koji su tamo postavljeni u ime Dveri da ne učestvuju u radu izbornih komisija i da podnesu ostavke.