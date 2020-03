Uživo korona IZ MINUTA U MINUT: 7 novih slučajeva u Srbiji, dosad zaraženo 12 u ns, BG i Nišu! Vučić s lekarima u 11

Kurir pre 29 minuta

Za bliže informacije možete kontaktirati 064 8945 235, zatim Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović–Batut" 011 2684 566

BEOGRAD - U Srbiji je do 8 časova jutros potvrđeno još 7 slučajeva zaraze koronavirusom, tako da je broj zaraženih porastao na 12, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg izveštaja, sinoć u 18 časova, do jutros u osam sati, testirani su uzorci 13 osoba od kojih je sedam bilo pozitivnih i šest negativnih na novi koronavirus. Do juče u 18 sati, u Srbiji je bilo potvrđeno da je pet osoba zaraženo koronavirusom. NA KURIRU IZ MINUTA U MINUT PRATITE SVE