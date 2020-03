Politika pre 3 minuta

Lider SNS Aleksandar Vučić odlučio je da se otkažu svi predizborni skupovi te stranke do 1. aprila. Vučić je odlučio da se to učini iz preventivnih razloga kako bi se izbeglo širenje koronavirusa, prenosi Tanjug. On je naprednjacima rekao da je zdravlje građana važnije.