Još šest zaraženih od korona virusa, u Srbiji ukupno 18 slučajeva

Broj zaraženih korona virusom u Srbiji povećan je sa 12 na 18 osoba, saopštilo je večeras Ministarstvo zdravlja.

Na sajtu covid19.rs navedeno je da je večeras do 20 časova u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirana 151 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. Od jutrošnjeg izveštaja testirani su uzorci 21 osobe, od kojih je šest bilo pozitivno, a 15 negativno na novi oblik korona virusa. Prvi slučaj zaraze korona virusom u Srbiji potvrdjen je u petak, bolest je do juče bila utvrdjena kod pet osoba, a do jutros kod još sedam. U nekoliko