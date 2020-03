SAD ograničavaju putovanja iz Evrope

RTS pre 6 sati

Američki predsednik Tramp saopštio je sinoć da Sjedinjene Države suspenduju putovanja iz Evrope u narednih 30 dana. Kasnije je pojašnjeno da se to ne odnosi na državljane SAD, nosioce zelene karte i njihove porodice. NBA liga je saopštila da suspenduje sezonu do daljeg, a jedan od najpoznatijih glumaca Holivuda Tom Henks napisao je na svom Tviter nalogu da su on i supruga tesitirani pozitivno na koronavirus.

U vanrednom obraćanju naciji, predsednik Tramp saopštio je da od 13. marta u ponoć Sjedinjenje Države suspenduju sva putovanja iz Evrope sa delimičnim ograničenjem koje se odnosi na Veliku Britaniju. Američki predsednik je za takvu odluku optužio Evropsku uniju. "Evropska unija nije uvela iste mere predostrožnosti i zabranila letove iz Kine i drugih žarišta. Rezultat toga je veliki broj oblasti u Sjedinjenim Državama u kojima je izbila zaraza koju su doneli putnici