Šok u Americi! Najjača košarkaška liga suspendovana, NBA zvezda pozitivna na korona virus

Srbija danas pre 3 sata

Rezulati testa stigli odmah pre početka utakmice.

Najjača košarkaška liga na svetu suspendovana je večeras, javlja jedan od najobaveštenijih novinara NBA lige, Adrijan Vojnarovski. NBA je suspendovala sezonu "do daljnjeg" nakon što je igrač Jute Džez, poznati francuski košarkaš Rudi Gober, testiran pozitivno na korona virus. The NBA has suspended the season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020 Utakmica između Oklahome i Jute Džez otkazana je pred sam početak, a jedino objašnjenje koje je objavljeno je