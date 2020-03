Supruga Džastina Trudoa ima koronavirus, kanadski premijer u samoizolaciji

N1 Info pre 3 sata | Beta/AP

Supruga premijera Kanade Džastina Trudoa, Sofi Gregoar Trudo pozitivna je na koronavirus i oni će oboje narednih dana ostati u izolaciji, saopštio je prošle noći njegov kabinet.

U saopštenju se navodi da je premijer dobro i da nema simptoma, ali da će iz predostrožnosti i u skladu sa savetom lekara i on ostati u samoizolaciji 14 dana. "Takođe po savetu lekara, on neće u ovoj fazi biti testiran pošto nema simptoma. Iz istog razloga, doktori kažu i da nema rizika za one koji su u skorije vreme bili sa njim u kontaktu", piše u saopštenju. Premijer Trudo je još juče iz predostrožnosti odlučio da radi od kuće. Njegova supruga imala je simptome