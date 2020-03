Vučić i Orban demonstrirali novi državnički pozdrav /video/

Sputnik pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Mađarske Viktor Orban pozdravili su se posle današnjeg sastanka u Beogradu na način koji je u skladu sa merama opreza od širenja epidemije koronavirusa.

"Do skorog viđenja dragi prijatelju", rekao je Vučić. Vučić i Orban razgovarali su u Beogradu o bilateralnim odnosima, međusobnoj podršci, saradnji i solidarnosti u borbi protiv korona virusa, ali i o migrantskoj krizi i procesu evrointegracija Srbije.