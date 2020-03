Zbog radova deo potrošača na Vračaru sutra bez vode

Blic pre 30 minuta | Tanjug

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Vračaru, deo potrošaca u toj opštini sutra od 8.30 do 18 sati neće imati vodu.

Na sajtu Grada Beograda je objavljeno da će bez vode biti potrošači u ulicama Vojvode Hrvoja, Politovoj, Sime Igumanova (od Vojvode Hrvoja do Riječke) i Mihaila Gavrilovića (od Gospodara Vučića do Sime Igumanova). Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, od sutra u 22 sata do četvrtka u četiri sata potrošačima u naselju Retenzija biće umanjen pritisak u cevima. Iz Vodovoda poručuju da su za najnužnije potrebe obezbeđene cisterne s vodom, a