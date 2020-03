Vreme danas: Sunčano, do 18 stepeni, od nedelje zahlađenje

Sputnik pre 37 minuta

Vremenska prognoza za sredu, 18. mart.

U Srbiji u jutarnjim satima hladno, a tokom dana sunčano sa maksimalnom temperaturom do 18 stepeni. Vreme u Srbiji Ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 15 do 18 stepeni Celzijusa. Vreme u Beogradu I u Beogradu jutro hladno, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja