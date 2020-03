“Ovo je majka svih recesija”: Stručnjak predviđa ekonomsku katastrofu zbog korone

Večernje novosti pre 16 minuta | Tanjug

Gabrijel Felbermajer rekao da će korona kriza izazvati tešku recesiju nemačke privrede

Predsednik Instistuta za svetsku privredu iz nemačkog Kila Gabrijel Felbermajer očekuje da će pandemija korona virusa izazvati recesiju koja će biti "majka svih recesija". On je, za ekonomski dnevnik "Handelsblat" rekao da će korona kriza izazvati tešku recesiju nemačke privrede. "Strahujem da bi ova recesija mogla biti majka svih recesija", upozorio je on. Ako se ekonomska delatnost u Nemačkoj jednog meseca prepolovi, to košta državu na godišnjem nivou četiri