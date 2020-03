Tri nova slučaja u Crnoj Gori: Od korona virusa ukupno zaraženo 13 osoba

Blic pre 14 minuta | Srna

U Crnoj Gori su registrovana još tri slučaja zaraze virusom korona, tako da je do sada obolelo 13 osoba, izjavio je direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša. "Večeras smo otkrili još tri slučaja, ukupno pet danas, što čini 13 slučajeva zaraze virusom korona otkrivenih u Crnoj Gori. Ta poslednja tri slučaja su vezana za prvi slučaj Kovida-19 u državi", rekao je Mugoša. Prema njegovim rečima, to ukazuje na širenje epidemije i na to da građani nisu poštovali