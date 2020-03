Presela mu laž: Uhapšen zbog širenja panike da nema goriva

Večernje novosti pre 50 minuta | Novosti Online

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su P. D. (1989) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nered

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su P. D. (1989) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nered. Sumnja se da je on, putem jedne vajber grupe, širio lažne informacije da pumpe neće prodavati gorivo fizičkim licima, kao i da će od sutra biti dozvoljen izlazak samo do prodavnice. Osumnjčenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.