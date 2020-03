Preminuo Keni Rodžers, legenda kantri muzike

BBC News pre 1 sat

Getty Images Rodžers je prodao više od 100 miliona ploča.

Legenda američke kantri muzike Keni Rodžers preminuo je u 81. godini.

Predstavnik porodice je saopštio da je Rodžers „preminuo u miru, prirodnom smrću, u porodičnom domu".

Rodžers je tokom sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka bio na vrhu kantri i pop muzičkih lista, a osvojio je i tri Gremija.

Tokom karijere duge više od šest decenija, Rodžers je bio poznat po specifičnom glasu, a neke od najpoznatijih pesama su mu The Gambler, Lucille i Coward Of The County.

Jednom je izjavio da njegove pesme „kažu ono što svaki muškarac želi da kaže, a svaka žena želi da čuje".

Ko je Keni Rodžers?

Odrastao je siromašnoj porodici u Hjustonu. Kada je počeo da se bavi muzikom, promenio je nekoliko bendova, pre nego što je 1976. započeo solo karijeru.

Nikada nije bio miljenik kritike, ali je postao jedan od najuspešnijih pop-kantri pevača svih vremena.

Getty Images Rodžers i njegova prijateljica Doli Parton su 1983. imali veliki hit „Islands in the Stream"

Na desetom je mestu liste američkih pevača po broju prodatih albuma u istoriji.

Sarađivao je tokom karijere sa nizom legendi kantri muzike, poput Doli Parton i Vilija Nelsona.

Nova popularnost

Rodžers je 2007. godine ponovo postao veoma popularan u Britaniji zato što je njegova pesma The Gambler postala nezvanična himna engleskog ragbi tima pred Svetsko prvenstvo.

Pesma je bila toliko popularna da ju je na muzičkom festivalu Glastonberi 2013. godine izveo dva puta.

Iste godine je postao član kantri Kuće slavnih, primivši i nagradu za životno delo Udruženja kantri muzičara.

Njegova porodica je u saopštenju navela da je Rodžers „ostavio neizbrisiv trag na istoriju američke muzike".

Rodžers je bio i biznismen, imao je tokom godina nekoliko poslovnih poduhvata, uglavnom sa nekretninama i u ugostiteljstvu.

Glumio je i u nekoliko televizijskih serija i filmova, među kojima je uloga vozača trkačkih automobila u filmu Six Pack iz 1982. godine.

Tokom intervjua za BBC 2013. godine pričao je i o „opsesiji" tenisom, rekavši da je bio toliko dobar da je na ATP dubl listi bio na višoj poziciji od čuvenog Bjorna Borga.

Ženio se pet puta i imao je petoro dece.

(BBC News, 03.21.2020)