Dodik: Od večeras u RS zabrana kretanja od 20 časova do pet sati ujutro

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će u Republici Srpskoj od večeras biti uveden policijski čas od 20 sati pa do pet ujutro i da će trajati do daljeg. Takođe, najavio je i uvođenje potpune zabrane kretanja osobama starijim od 65 godina.

Dodik je rekao da se takva mera uvodi zbog neodgovornih pojedinaca, jer su prethodnih dana zabeležena privatna okupljanja na kojima je bilo od 20 do 50 ljudi. On je naveo da će kazne za one koje budu kršili pravila biti drastične, od 500 konvertibilnih maraka (oko 250 evra) do zatvorske kazne. Dodik je najavio da će biti uvedena i mera potpune zabrane kretanja osobama starijim od 65 godina. „Situacija je veoma ozbiljna, ne možemo da tolerišemo ponašanje