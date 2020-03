Srpski diplomata u Ženevi zaražen koronavirusom

Sputnik pre 1 sat

Srpski diplomata koji radi u misiji UN u Ženevi zaražen je koronavirusom, otkrio je za RTS ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Srpski šef diplomatije rekao je da je kod diplomate u Ženevi ranije potvrđen virus, ali da se očekuje da se, nakon današnjeg testiranja, pokaže da je on izlečen. „Nadam se, da kucnem u drvo, da je on izlečen“, dodao je Dačić. Istakao je da su sve aktivnosti Ministarstva spoljnih poslova sada usmerene na to da se pomogne našim ljudima koji su inostranstvu, ne samo koji su se zatekli na putovanjima, nego i onima koji su bolesni od koronavirusa. „Pomoć našim