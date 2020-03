Crni bilans pandemije, u Holandiji u danu 30 mrtvih

Večernje novosti pre 1 sat

Potvrđenih slučajeva do sada je 244.000

VIRUS korona registrovan je u 179 zemalja, a broj umrlih je premašio 10.000. Potvrđenih slučajeva do sada je 244.000. Više od 86.000 ljudi se oporavilo od infekcije, i to najviše u Kini. No, samo u Holandiji u jednom danu umrlo je 30 ljudi. Evropa je trenutno epicentar pandemije, a broj mrtvih u Italiji premašio je broj preminulih od virusa korona u Kini. Sledi Iran sa 18.407 slučajeva i 1.284 smrtna slučaja, pa Španija. Nemačka ima 15.320 slučajeva i 44 smrti, a