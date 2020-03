Ubistvo u Rakovici: Muškarac nakon udaraca u glavu pao u reku, napadač uhapšen

N1 Info pre 3 sata | FoNet

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su F. H. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je on, u subotu kasno uveče, na mostu u Rakovici, "četrdesetjednogodišnjem muškarcu zadao pesnicom više udaraca po glavi, usled čega je oštećeni pao u reku i od zadobijenih povreda preminuo". Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saopštava MUP.