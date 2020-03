Mostovi i zgrade u crvenoj boji: Prestonica se zahvaljuje Kini na pomoći

Večernje novosti pre 3 sata | S. V.

Palata "Albanija", Narodna skupština, Most na Adi i Brankov most večeras su obasjani crvenom bojom, u znak zahvalnosti Republici Kini, za svu pomoć koju nam pruža

Palata "Albanija", Narodna skupština, Most na Adi i Brankov most večeras su bili obasjani crvenom bojom, u znak zahvalnosti Republici Kini, za svu pomoć koju nam pruža. Na ovaj način, Grad Beograd želi da pokaže solidarnost i podršku prijateljskim narodima koji se bore sa virusom korona.