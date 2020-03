Od sutra ponovo radi prevoz: U Beogradu će saobraćati 32 koridorske linije

Večernje novosti pre 1 sat | NovostiOnline

Posle odluke o ukidanju javnog prevoza na teritoriji Srbije, Grad Beograd je prema uredbi Vlade preuzeo obavezu obezbeđivanja linija koje će služiti za prevoz radnika čiji je dolazak na posao neophodan

GRADSKO saobraćajno preduzeće će od danas uvesti koridorske linije za zdravstvene radnike i građane sa radnim nalogom. Ovim autobusima moći će da se prevoze samo ljudi koji imaju radnu obavezu i papir na osnovu kog mogu da se kreću u vreme zabrane kretanja. Linije će polaziti na svakih 15 minuta, počev od 5.30 do 8.00 sati, kao i u periodu od 17.30 do 20.00. Poslednji polazak je u 20 časova, osim za liniju od Zemuna do Medakovića 3, čiji će autobusi krenuti