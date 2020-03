Uživo sve o koroni Zaraženo još 54, dosad ukupno 303, sledi povećano testiranje! Kon o snegu i virusu, izolacija ključna

Kurir pre 16 minuta

Novi pristup struke u borbi protiv virusa korona - aktivno traganje za zaraženima, nema čekanja da bi se lanac prekinuo

SRBIJA - U Republici Srbiji su do 15 časova 24. marta 2020. godine registrovana ukupno 303 potvrđena slučaja COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova, 24. marta 2020. godine testirani su uzorci 94 osobe od kojih je 54 pozitivno i 40 negativno na novi korona virus. Od 54 potvrđena slučaja od poslednjeg izveštaja, njih 27 je hospitalizovano, dok se njih 27 nalazi u kućnim uslovima. Do 15 časova 24. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji