Još 738 osoba umrlo u Španiji, ukupno 3.434, više nego u Kini

Još 738 osoba umrlo je u Španiji od posledica zaraze koronavirusom, čime je ta zemlja postala druga u svetu po broju stradalih.

To je najveći broj umrlih u jednom danu u Španiji od bolesti Kovid-19 koju izaziva koronavirus. Broj umrlih u Španiji povećan je na 3.434 osobe, čime je ona prestigla Kinu, gde je stradalo 3.285 ljudi. Od koronavirusa je najviše ljudi umrlo u Italiji, 6.820 do juče. Broj zaraženih u Španiji povećan je 20 odsto u poslednja 24 časa, na 47.610 osoba. Zaraza koronavirusom do sada je potvrđena kod više od 434.000 ljudi širom sveta, od kojih je umrlo više od 19.600. Sve