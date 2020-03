Vučić očekuje da od danas počne da raste broj zaraženih

N1 Info pre 1 sat | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao, govoreći o širenju koronavirusa, da očekuje da od danas počne da raste broj zaraženih, između ostalog i zbog toga što će po novoj strategiji biti povećan broj ljudi koji se testiraju.

Izvor: Tanjug Predsednik je dodao da se za desetak dana može očekivati da broj testiranih bude i 3.000, ali da je to najbolji put da se obuzda pandemija i da se spreči da virus predje na što više ljudi. "To je nešto sa čim moramo da se suočimo i bolje je da to uradimo što pre... Na respiratorima je sve veći broj ljudi i zato je važno da sprečimo da virus zarazi još mnogo ljudi", rekao je on. Vučić je odbacio predlog Saveza za Srbiju da se penzionerima dozvoli