U Poljskoj preko 1.000 zaraženih korona virusom, preminulo 14 osoba

Blic pre 26 minuta | Srna

Najmanje 14 ljudi preminulo je usled širenja zaraze virusom korona u Poljskoj, saopšteno je iz poljskog Ministarstva zdravlja. U saopštenju se navodi da je u Poljskoj do sada zaraženo 1.031 lice. Zvanični podaci objavljeni su nakon što je Vlada Poljske produžila zatvaranje granice do 13. aprila. Poljska Vlada saopštila je ranije ovog meseca da će produžiti zatvaranje škola, pozorišta i bioskopa do katoličkog Uskrsa, te da će stanovništvu biti dozvoljeno kretanje