U Srbiji sutra vetrovito i toplije

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

U Srbiji će sutra biti vetrovito i toplije, ponegde s kratkotrajnom kišom, a na visokim planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti umeren i jak istočni, u oblasti Homolja sa udarima olujne jačine, a uveče će oslabiti. Jutarnja temperatura biće od jedan do šest, a najviša dnevna od deset na jugu, do 16 stepeni Celzijusa na severu zemlje. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno s periodima sunčanog vremena, vetrovito i toplije. Duvaće umeren do jak istočni vetar koji će uveče oslabiti. Jutarnja temperatura biće od četiri do šest, najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijusa. U