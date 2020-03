Ana Ivanović donirala 35 respiratora Srbiji

Sputnik pre 33 minuta

Ana Ivanović, nekada prve teniserka sveta, učestvovala je u nabavljanju 35 respiratora za građane Srbije. Ona je osim finansijske pomoći, imala veliki uticaj i brojnim kontaktima koje ima širom sveta, prenosi „Kurir“.

Ana Ivanović je sa nekoliko kompanija učestvovala u nabavljanju 35 respiratora, a sve je učinjeno pod okriljem UNICEF-a čiji je Ana ambasador godinama.