Užas u Barajevu, uhapšen starac: Pipkao devojčicu (9), ćerku svog podstanara?

Večernje novosti pre 10 sati | S. J. M.

B. P. (81) iza rešetaka zbog nedozvoljenih polnih radnji nad detetom. Na saslušanju kod tužioca negirao da je dodirivao po telu ćerku svog podstanara

OSNOVNI sud u Mladenovcu odredio je pritvor do 30 dana B. P. (81), iz Barajeva, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje nad detetom. Kako saznajemo, na teret mu se stavlja da je po telu dodirivao devojčicu od devet godina. Ovaj starac je uhapšen pre dva dana i odmah je priveden u Osnovno tužilaštvo u Mladenovcu na saslušanje. Prema informacijama koje smo dobili, on je negirao krivicu i tvrdio je da su mu to "napakovali" bivši stanodavci,