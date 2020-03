Kon: Sledeće dve nedelje najteže, a u trećoj se nadamo "zaravnjenju", zato nam treba gvozdena disciplina

Blic pre 4 sata | N.N.G. , J. A.

"Mi imamo situaciju koja je prilično zadovoljavajuća u ukupno nezadovoljavajućoj situaciji.

Ulazimo u četvrtu nedelju, ako se uporedimo sa situacijom kakva je bila u Italiji u tom danu, imamo oko deset puta manje aktivnost", kazao je na današnjoj pres konferenciji epidemiolog Predrag Kon. On je istakao da su pred nama dve nedelje koje očekujemo kao najteže do sada, a za "treću nedelju još ne možemo znati tačno, ili će se nastaviti porast ili će doći do zaravnjenja". U Srbiji je do danas do 15 časova registrovano ukupno 528 zaraženih i ukupno osam smrtnih