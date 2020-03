Dačić: Narednih dana šaljemo avion u Berlin, Abu Dabi i na Maltu

Danas pre 12 sati | Piše: Beta

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da su rešeni najhitniji slučajevi srpskih državljana koji su ostali zaglavljeni u inostranstvu i najavio da će vlada narednih dana poslati avione u Berlin, Abu Dabi i na Maltu.

„U narednim danima bi trebalo da budu realizovani letovi za Berlin, Abu Dabi i Maltu, ali sada to nisu urgentne stvari jer niko nije zaglavljen na aerodromu. Reč je o ljudima koji su ostali bez posla, kao na Malti, ili su to turisti koji su imali aranžmane“, rekao je Dačić za RTS. On je dodao da će sutra za Berlin otići avion sa 170 mesta koji pre svega treba da vrati u zemlju srpske zdravstvene radnike. Građane Srbije koji se nalaze na udaljenim destinacijama,