U Srbiji i osma žrtva, 528 osoba se leči od koronavirusa, najviše u Beogradu, Valjevu i Nišu

U Srbiji je do 15 časova registrovano ukupno 528 potvrđenih slučajeva Covid-19. Kako se navodi na sajtu Covid19, od poslednjeg izveštaja do 15 časova 27. marta 2020. godine testirani su uzorci 259 osoba od kojih je 71 pozitivno i 188 negativno na novi koronavirus. Od potvrđenog 71 slučaja, njih 48 je hospitalizovano. Dosad je od posledica virusa u Srbiji preminulo osam osoba.

Poslednja osma žrtva je kako je navedeno na konferenciji za medije u Vladi Srbije je muškarac rođen 1958. godine koji je bolovao od dijabetesa i preminuo je u Kliničkom centru Vojvodine. Među dosadašnjih osam žrtava nije uračunat slučaj iz Šapca za koji Darija Kisić Tepavčević iz Insituta Batut tvrdi da još nije utvrđeno da je smrt nastupila kao posledica koronavirusa. Obavezno prijaviti simptome ili kontakte sa zaraženima, virus neće proći sam od sebe Građani ne