Pogledajte: Broj obolelih po gradovima u Srbiji (mapa)

U Srbiji je do sada registrovano ukupno 457 potvrđenih slučajeva zaraze virusom korona. Evo koji gradovi su najugroženiji

U Srbiji je do sada registrovano ukupno 457 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 295 osoba od kojih je 73 pozitivno i 222 negativno na novi virus korona. Od potvrđena 73 slučaja, njih 47 je hospitalizovano. Do sada je preminulo sedam osoba. Na sajtu Covid19.rs izašala je i tabela sa brojem obolelih po gradovima. Na tom spisku se vidi da Beograd ima ubedljivo najviše zaraženih i to čak 173, slede Valjevo sa 42 i Niš sa 38